El enorme parecido entre la Policía norteamericana y la Guardia Revolucionaria iraní

La policía estadounidense y la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC) se entenderían mejor entre sí que Trump y quienquiera que esté gobernando Irán ahora.

La policía estadounidense sabe que no es querida, que todos la odian y que vive en un estado de constante acoso. Creen que no pueden equivocarse, por lo que cualquier homicidio les parece justificable, ya que valoran sus vidas, a menudo miserables, por encima de todo lo demás. El gran jurado suele absolver a la persona, a menos que no pertenezca a su grupo.

Les importa un bledo que a los demás no les caigan bien. Cualquiera que no esté entre ellos es alguien a quien dispararán algún día si se presenta la oportunidad; ya no son humanos, se han transformado en otra cosa.

Suelen carecer de vida social fuera de sus comunidades exclusivamente policiales; sus hijos se crían en dichas comunidades y solo tienen como amigos a los hijos de otros policías, y normalmente se unen a las filas de sus padres y se retiran a comunidades de jubilados exclusivamente policiales, vigiladas por miembros de su misma profesión.

Heinrich Himmler tuvo una idea similar con las SS, aunque el experimento no duró lo suficiente como para producir resultados duraderos.

Se conocen pocos detalles sobre la IRGC, pero la escuela bombardeada el primer día de la guerra era una escuela para la hija de un miembro de la IRGC, destinada a criar a futuros guerreros de la IRGC, aunque en este caso las niñas que murieron nunca podrán hacerlo.

Después de que Israel se deshiciera de los viejos cascarrabias, que al menos gozaban de cierto respeto entre la Guardia Revolucionaria, estos ya no prestan mucha atención a lo que queda del gobierno iraní. Saben que si pierden, es poco probable que les vaya mejor que a los soldados de las SS; por lo general, los prisioneros de élite de las SS en Occidente eran devueltos a la URSS y pocos regresaban a casa.

Los miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica no se rendirán fácilmente. A diferencia de la Guardia Revolucionaria de Saddam, estos no son leales a una sola persona, algo que los planificadores estadounidenses e israelíes no supieron ver: son leales a la institución misma, al igual que la policía estadounidense, razón por la cual hay pocos desertores. Cuando desertan, sus familias se convierten en presa fácil para la Guardia Revolucionaria Islámica y serían perseguidos hasta los confines de la tierra.

Desconozco si alguno de los colaboradores de Trump tenía experiencia policial. De haberla tenido, le habrían advertido que la Guardia Revolucionaria Islámica es similar a la policía estadounidense.

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