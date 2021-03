Endometriosis. Habrá personas que no hayan escuchado nunca esa palabra, unas que solo alguna vez aislada, otras que conozcan a alguien que la sufre o incluso la sientan en sus propias carnes. No sería de extrañar, no es una enfermedad rara pese a lo que muchos puedan pensar. Miles, millones de mujeres, algunas que ni siquiera lo saben todavía, experimentan sus síntomas y padecen sus –en algunos casos muy graves– consecuencias.