Empresas españolas de software...

Hace como un mes me escribió alguien de una empresa española. Resulta que están utilizando un programilla que escribí hace como una década que está en GitHub (os ahorro la publicidad) para un proyecto que tienen nuevo que para ellos es muy importante, y resulta que el programa funciona en España pero no en Colombia y no se donde más... bueno, el caso es que necesitaban ayuda "urgentemente" para despegar el proyecto internacionalmente.

Busco la empresa y coño, están a un km de mi casa en Madrid (yo estoy en el extranjero), así que digo "bueno, venga, lo mismo es rápido".

Media hora después, el problema está identificado. No me apetece ponerme a negociar presupuesto, ni contrato, etc, así que directamente les doy la solución y les pido 100 eurillos (podían haber sido 50, o 200, es lo que me apeteció en ese momento). Bueno, me dan las gracias, que lo van a probar y que si todo funciona me lo pagan.

Sigo "esperando". Comprendereis que me da igual la pasta en sí, les hice caso para tantear a la empresa (creo que son 25 empleados o así) y ver como "sigue España".

Joder que putos cutres. Me decís que es un problema fundamental, que es necesario resolverlo para arrancar el proyecto, ¿y haceis esto? ¿qué pensais que os voy a decir la próxima vez? Pues sencillo: Me lleve lo que me lleve son 2.000 €, 50% por adelantado, contrato, etc, y toda la parafernalia española que lleva más tiempo que el trabajo en sí.

Y eso yo que a fin de cuentas os puedo facturar. Pero cualquier otro desarrollador os manda a tomar por culo sin contemplaciones y allí os apañeis.

Por ahora creo que me voy a quedar "en ultramar", donde a alguien que te echa un cable en algo que para ti es crucial se le trata con un mínimo de cariño.