Emisiones en motores marinos I

A día de hoy un 90 % de los buques se mueven por motores en cualquiera de sus versiones, de los que la inmensa mayoría utilizan combustibles pesados. Estos combustibles presentan la ventaja de ser más baratos que otros combustibles, así como el motor es en sí también más barato comparado con las alternativas. Como principal inconveniente se puede destacar la contaminación que traen asociada y que es de lo que irá este post y su continuación.Los principales contaminantes que se producen son:-NO: El óxido de nitrógeno se forma como consecuencia de las altas temperaturas que se alcanzan en la combustión y se ve favorecido por la abundancia de oxígeno. El nitrógeno del aire se disocia y se recombina formando NO y NO. Provoca lluvia ácida, es muy corrosivo y provoca enfermedades pulmonares así como irritación de ojos y nariz. Suele ser contrapuesto al monóxido de carbono y los hidrocarburos.-SO: Los óxidos de azufre se producen por la oxidación del azufre presente en el combustible. A diferencia de otras impurezas en el combustible, el azufre no puede ser tratado a bordo, la única manera de eliminarlo es adquirir un combustible más limpio (que equivale a decir más caro). También provoca lluvia ácida.-Hidrocarburos sin quemar: Los inquemados como el benzol, los aldehídos o los aromáticos polinucleares proceden de fracciones inquemadas del combustible. Son potencialmente cancerígenos, irritantes y responsables del smog fotoquímico. En el caso de compuestos de plomo además son tóxicos. Se reducen favoreciendo una combustión completa.-CO: El monóxido de carbono es un producto intermedio del proceso de combustión. En motores diésel no es frecuente. El CO y los HC se ven favorecidos por la ausencia de oxígeno, y son los responsables del olor típico en los escapes diésel. El CO es altamente venenoso, pero se difunde muy deprisa.-PM: Materia particulada, son las partículas de carbón causantes del humo. Se producen como consecuencia de la deshidrogenación de las cadenas de hidrocarburo. Se eliminan empleando filtros de partículas.-CO: Principal subproducto de la combustión de un hidrocarburo junto al agua. Aunque es inocuo produce efecto invernadero. El único medio que se contempla para reducir el COes la reducción del consumo de combustible.La emisión más problemática y por tanto sobre la que más se está legislando es la emisión de NOx. La OMI lleva desde primeros de siglo regulando para reducir estas emisiones en la normativa TIER, que tiene 3 niveles:-El nivel TIER I que regula las emisiones en todos los motores marinos fabricados a partir del año 2000 sea cual sea la zona en la que naveguen.-El nivel TIER II para motores fabricados a partir de 2011 y que supone una reducción del 20 % frente al nivel I.-El nivel TIER III que se empieza a aplicar en 2016 y que supone la introducción de las zonas ECA (Áreas de Control de Emisiones) en las que hay una reducción del 80 % con respecto al nivel I.Las emisiones para cada nivel en función de la velocidad del motor, así como un mapa de las zonas ECA se ven en la imagen: imgur.com/a/pzQLD Se puede comprobar que es interesante tomar medidas si se quiere comerciar con zonas tan convenientes como pueden ser los EEUU o en un futuro el Mediterráneo o Europa.