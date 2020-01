Elon Musk anuncia que pronto los Tesla podrán hablar como K.I.T.T., el Coche Fantástico

Ahora, Musk ha anunciado por Twitter que la llegada de esta función está cerca: «[Los] Tesla hablarán con la gente si quieres. Esto es real». El anuncio ha ido acompañado por un vídeo en el que podemos ver a un Tesla Model 3 diciendo «Pero no te quedes ahí mirando, entra». La voz empleada por dicho Model 3 recuerda mucho a la de K.I.T.T., el Pontiac Firebird Trans Am inteligente protagonista de la mítica serie de los 80 «El Coche Fantástico». Los vehículos de la marca podrán comunicarse no solo con los pasajeros, sino también con los peatones.