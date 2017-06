La élite de la banca de inversión se carga Banco Popular

No disparen al mensajero. Han sido las filtraciones alrededor de la entidad financiera las que han generado un cúmulo de despropósitos que ha conducido a su liquidación. El Gobierno y los reguladores han estado ausentes una vez más, cuando la entidad se desangraba por momentos y esta vez no le pueden echar la culpa a la politización de la entidad ni a la banca pública. Los contribuyentes no pondrán un euro por el momento pero 300.000 accionistas se merecen una explicación que aún no han tenido por parte de las autoridades.