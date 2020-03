Elisabeth Merino, concejal: El Coronavirus es un aviso de que puede que estemos llenando la tierra de gente mayor  

Elisabeth Merino, concejal de juventud del Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote) : "Yo tengo la teoría (...) yo pienso que ahora mismo el virus solo está atacando a personas mayores, no a los jóvenes ni a los niños. No hay ningún caso que se haya detectado a ningún menor, solamente a las personas mayores. Pienso que este virus que ha mutado ya dos veces para que no lo pillen, creo que nos está dando la naturaleza un aviso de que puede ser que estemos llenando la tierra de muchas personas mayores y no de jóvenes”.