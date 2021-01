El mal ejemplo

En España tenemos ricos que se quejan porque quieren ser más ricos, políticos que hacen lo que decían que un buen político jamás debía hacer, reyes que hablan de ejemplaridad... En la caja tonta podemos ver todos los días tertulianos, presentadores, invitados y concursantes, sin llevar una mascarilla que cubra su boca y nariz pero pidiendo, a todas horas, que la población entera no deje de llevarla. Los que me dicen que tengo que llevar la mascarilla aunque no esté infectado, van sin mascarilla, porque saben que no están infectados.