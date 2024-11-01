El intransigente

- ¡Hey, qué alegría! ¡Cuánto tiempo sin vernos! ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás?
- Bufff, cansado de todo. Y todos. Cansado de parásitos, buitres y leopardos.
- ¿Cómo?
- Nada, harto de política y políticos. ¡Qué tiempos nos ha tocado vivir!
- Sí. Es difícil. Doloroso.
- Totalmente. Harto de Trump y su caterva de lameculos, que están en todas partes. Los mismos que te dicen libertad te dicen mejor no votar más; los mismos que se dicen patriotas son los pelotas del imperio. Qué mundo.
- Lo de Trump es lamentable. El ICE, Venezuela, la FIFA y el premio de la paz, Groenlandia.
- ¿Groenlandia?
- Sí, no sé si lo sabes pero dice que quiere invadir Groenlandia. Como no le han dado el Premio Nobel de la Paz. ¿Qué te parece?
- Preocupante, pero lo de Groenlandia, no sé, me deja frío.