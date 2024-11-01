El fuego de Elías

En unos de esos “cuentos de pastores”, tal como hoy se ha venido a considerar por algunas los textos de la biblia, en concreto en el “libro de los reyes”, (nótese el contraste entre los entrecomillados), se refiere el episodio de Elías y los profetas de Baal.

Al final lo cierto, resumiendo el episodio, no es más que una apuesta chusca. Ponen madera en un altar y “el dios verdadero” lo encenderá a petición de sus… ¿protegidos? Al final es una cuestión bastante interpretativa. Evidentemente cuando los de Baal le imploran a este que encienda el fuego nada sucede. En cambio Elías, incluso, moja la madera (y mojar no implica necesariamente agua) y el fuego nace a su petición.

El dato de que se trate de madera mojada es revelador. Si en aquellos tiempos alguien hubiera hablado de un fuego que se aviva con agua, como sabemos que es el del litio, por ejemplo, que está en las baterías de nuestros teléfonos, parecería poco menos que cosa del diablo. Y una ventaja estratégica, de ahí que los griegos fijaran en él el gentilicio.

Lo de Elías data del reinado de Acab (no pun intended), que sitúan sobre el siglo IX AC. Luego, revela un conocimiento preexistente si aceptamos que ese “fuego de Elías” sería similar receta a la del “fuego griego”, ambos famosos por su preponderancia sobre el agua. No me cabe mucha duda que el origen debería hallarse en la cultura fenicia, esos “pueblos del mar” que parecen haber heredado un conocimiento que volvería a ser anterior.

De ellos parece que se ha comprendido poco, empezando por la etimología (fénix) y para mí están en la raíz del judaísmo. El mito griego del “renacimiento desde la cenizas”, (a medio camino del mediterráneo oriental al occidental) resonaría como aquellos que pudieron preservar la memoria del tiempo anterior al diluvio y conocimientos que les habrían valido para adquirir el control presente que ejercen sobre la sociedad a través de, entre otros mecanismos, la economía.

Siendo la actividad del préstamo (usura) estrechamente relacionada con la tradición templaria (posteriormente masónica, no hay más que ver un billete de dólar) y judía, esos “cristianos viejos”. Expresión que se puede encontrar en Cervantes y nadie acierta a interpretar en su contexto histórico, como una seña criptojudía, aunque poca duda cabe de que la primera parte de la biblia es la más vieja. Y como todos saben son los primeros 5 libros (pentateuco) los que el judaísmo reconoce como propios.

Al final, la prueba de Elías, aunque bajo cierto punto de vista es la estafa de un hombre de conocimiento científico superior al de sus némesis, o por lo menos con una as en la manga, sí que demuestra la validez de ese “dios” o la compresión de sus leyes y sustancias: física y química. Aunque seguramente no en el modo que los profetas de Baal esperaban.

También los griegos fueron celosos custodios de ese conocimiento que, tratándose de un ventaja estratégica, debería ser secreto y preservado de caer en malas manos. Son factores de ese tipo los que pueden suponer la diferencia entre prevalecer y caer en un tiempo en el que se derrumbó el mundo y tocaba empezar de cero. ¿O casi? Que alguien transmitió en diversos lugares del mundo el conocimiento de la agricultura y ganadería a hombres nómadas, lo que vendría a ser la revolución del neolítico, parece casi una constante en el compendio de la mitología, habitualmente tomados por “dioses”, o cuanto menos por profetas, como sería el caso de Elías. Pero todo esto es pre-historia, desde el punto de vista actual.

Lo preocupante es que esas élites que han tomado el control de Europa y Norteamérica, y del mundo en general, a través de la economía, más allá de la oposición geopolítica, no han decidido revelar su conocimiento más allá de su entramado de sociedades secretas y de forma fragmentada y utilitarista. Por más que tengamos litio en cada móvil, el “fuego griego” sigue siendo celosamente custodiado. El que de verdad quema, el de Prometeo, el del conocimiento.

Técnicamente no es prehistoria si estamos haciendo literatura comparada entre tradiciones de distintos lugares y momentos, lo es sólo desde que tal literatura queda etiquetada como mera mitología y se desestima como fuente.

Lo preocupante es que tales situaciones declaran más la voluntad de borrar las huellas, muchas veces de sangre, que la de compartir un conocimiento, que a la postre siempre es usado como medio de vida cuando no como ventaja estratégica. Pero eso dice poco del conocimiento y mucho del escenario: el de un mercado de esclavos más o menos pulcro, a veces bastante sórdido, probablemente las más, y el de una guerra perpetua no declarada por el control mundial.

Aceptada esta interpretación, queda la pregunta en relación al origen de esos dioses o profetas.

Supongo que aún quedan por resolver unos cuantos errores fundamentales para poder dar un respuesta algo más precisa a esa pregunta.

Solemos ver las cosas en términos binarios, con suerte en grados, pero solemos fallar al componer algunas aparentes contradicciones: si enseñaron agricultura y ganadería (etc) deberían ser “buenos”, un poco en el sentido aristotélico. Y ahí está el problema, que no deja de ser un punto de vista por más que la razón aproxime una convergencia. También nosotros damos de comer a los presos, y la noción de que se les hace un “bien” en muy cuestionable, para empezar seguramente por los propios presos, lo mismo con los esclavos o animales de trabajo e o incluso domésticos.

También es cierto que no es lo mismo que te den un pez que una caña de pescar: en el segundo caso ni siquiera tiene que pescar. Es cierto que ahí está el potencial de la independencia, siempre que uno tenga donde poner la caña. Viendo el curso de los acontecimientos, es posible que la caña te cueste la mitad de los peces que pesques a lo largo de toda tu vida, si no más.

Hay situaciones que no son de uno u otro signo por naturaleza, o aunque pueden en parte serlo, es el grado el que determina su carácter. Además de ser una cuestión polémica por antonomasia, que puede ejemplificarse con el “descubrimiento” de América en 1492 y sus consecuencias posteriores.

Un poco al estilo romano, el crimen de la guerra y el acto civilizatorio (o de modernización, revoluciones, guerras de independencia...) van demasiado a menudo de la mano.