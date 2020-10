El efecto de red de cada industria es lo que determina si puede haber competidores locales

¿Te has preguntado porque Airbnb es líder mundial y lo conocen en todas las geografías en cambio no conoces Grubhu o Doordash pero si conoces Deliveroo? La respuesta es que los efectos de red no funcionan siempre, o mejor dicho no funcionan igual para cada industria. si existe efecto de red fuerte hay un ganador que se lo lleva todo (winner takes it all) El alquiler vacacional tiene a Airbnb como líder indiscutible.