El efecto Cupertino o cómo el corrector ortográfico nos boicotea

Todos, en algún momento, hemos experimentado el efecto Cupertino. A veces, incluso, varias veces a lo largo del día. Es una de esas molestias de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana cuya existencia ya hemos asumido, como el correo electrónico no deseado. Imagina que estás escribiendo un texto, un correo electrónico o un mensaje de texto, y que justo después de darle a enviar, de repente, te das cuenta de que hay una palabra que no querías utilizar. El corrector ortográfico te la ha cambiado en el último momento y no te has dado cuenta.