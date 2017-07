EE.UU: Armamento militar gratis: Pon una web falsa y el departamento de defensa te lo manda [ENG]

Si no eres un aficionado militar o policial de Estados Unidos, probablemente nunca has oído hablar del Programa 1033. Proporciona básicamente un medio burocrático para transferir el exceso de armas de grado militar a las agencias locales de aplicación de la ley. Claro, es posible que no te gusten que los departamentos de policía locales tengan todo tipo de equipo militar, como lanzagranadas, helicópteros, barcos, M14, M16, etc. Menos aun te gustará saber que aparentemente se regala este material a cualquiera que ponga una web que dé el pego.