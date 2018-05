Educación y tecnología

Al hablar de educación, antes de implementar cualquier cambio, considero necesario plantearse los “por qué, cómo, cuándo y dónde” del uso de la tecnología. Es lo que se llama “discernir”. Y no dedicamos tiempo a discernir. La tecnología en sí misma es neutra, pero el uso que hagamos de ella nunca es neutro. Y eludimos este aspecto tan básico. Todo indica que el uso abusivo de la tecnología en la educación (un iPad por niño, por ejemplo) no aporta nada. No sólo no aporta nada: es susceptible de crear problemas tanto en su aprendizaje como en su