Dyson se rinde y decide no fabricar su primer coche eléctrico

Dyson, la empresa conocida por sus aspiradoras y estilizados ventiladores, anunció la cancelación de su proyecto para fabricar un coche eléctrico. Por medio de un correo electrónico enviado a sus empleados, James Dyson, inventor y fundador de la empresa, dijo que el vehículo no era comercialmente viable. Dyson reveló que han llevado a cabo un proceso serio para conseguir un comprador para el proyecto, lamentablemente no tuvieron éxito. "No se trata de una falla del producto o del equipo" anticipa el responsable de la empresa.