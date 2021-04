La dura carta de un padre: "Llevo más de 5 meses sin ver a mi hijo en Badajoz"

J.A.M. lleva meses sin poder ver a su hijo, que actualmente vive en una vivienda de Badajoz junto a su ex pareja. Según narra en una carta que ha querido hacer pública, la madre del menor no pone de su parte para entregarlo cuando le corresponde: "Yo pongo todo de mi parte, hago todo lo que hay que hacer y lo que se me pide. Y quizá por eso llevo meses sin ver a mi hijo".