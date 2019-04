El duelo a pistola por el trono de España que perdieron los dos duelistas  

Ganarse el trono a punta de pistola no es algo tan extraño en la historia, pero lo que sí es algo rarísimo, si no único, es jugarse el trono de un país en un duelo a pistola. Y eso mismo ocurrió en España en 1870. El conocido como Duelo de Carabanchel tuvo lugar en Madrid, como ya indica el nombre, el 12 de marzo de 1870. Antonio de Orleans, duque de Montpensier, estuvo entre los pretendientes de matrimonio de Isabel II, lo que le habría convertido en rey de España, pero no llegó a buen puerto y sólo pudo ser cuñado de la reina.