¿Dónde está Casado?

Pero Casado está optimista porque las encuestas nacionales le anuncian subidas al PP y bajadas a Sánchez. Aunque Pablo debería analizar las tripas de los sondeos no vaya a ser que esas encuestas, aún alejadas del tiempo electoral, reflejen el puntual cabreo nacional en contra Sánchez lo que no significa entusiasmo por Casado. No en vano cuando Casado pregunta al espejo mágico de la sede de Génova 10 por el nombre del mejor político del PP el cristal siempre responde lo mismo: Alberto Núñez Feijóo.