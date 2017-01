Donald Knuth ofrece un adelanto del volumen 4B de "El arte de programar ordenadores" [ENG]

En 1962, entonces con 24 años, Donald Knuth empezó su famosa colección de libros "The Art of Computer Programming". 55 años después, su trabajo continúa. El volumen 4B empezará con una selección especial "Preliminares de matemáticas, redux" que extiende la sección 1.2 del primer volumen con material que entonces Knuth no conocía. Knuth acaba de publicar un borrador en su página web de la universidad de Stanford con el objetivo de obtener opiniones, sobre todo sobre los 125 ejercicios incluidos así como las respuestas.