Donald Knuth celebra su 80 cumpleaños [SE]

Cuando Donald Knuth, a los 24 años, comenzó a escribir The Art of Computer Programming, no tenía ni idea de que seguiría trabajando en él 56 años más tarde. Este mes celebró su 80º cumpleaños con el estreno mundial de la Fantasía Apocalíptica, una obra multimedia basada en el Libro del Apocalipsis de la Biblia, que Knuth describe como "50 años en ciernes". Señala la reciente publicación de "una de las secciones más importantes de su libro "satisfaccibilidad": Dada una función booleana, ¿hay alguna combinación de 0 y 1 que haga que devuelva 1?