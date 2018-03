Dominemos el odio para hacer un mundo mejor

A todos los usuarios de esta estupenda red social: sé que estáis llenos de dolor y odio por el asesinato de un niño. Sé que cuando alguien comete un crimen que es maldad pura sólo podemos contestar con odio, porque no podemos aceptar un mundo en el que esos crímenes puedan ocurrir.

El mundo está lleno de odio, el mundo está lleno de gente egoísta, malvada, brutal, estúpida... ahora, con todo vuestro odio no estáis haciendo del mundo un lugar mejor. Estáis haciendo del mundo un lugar peor.

Nuestras leyes y nuestro sistema judicial con sus garantías sirven para poner límite a nuestro odio, para que nuestros sentimientos negativos no saquen nuestro peor lado, nuestro peor instinto. Esas leyes están para poner límites a nuestra furia. Todos los que pensáis que es necesario cambiar esas leyes, que es necesario aplicar la pena de muerte, la cadena perpetua... estáis dando vía libre a nuestros peores instintos.

Vuestro odio no devolverá la vida a Gabriel, vuestro odio no ayudará ni a jueces ni a policías, dudo también que vuestro odio pueda consolar a la familia. Vuestro odio sólo atraerá la atención de los periodistas, que os saben adictos al odio, y los periodistas lo alimentarán para lograr vuestra atención, para que sintáis más odio y saquéis lo peor de vosotros.

El mundo es un lugar horrible. En el mundo hay miles de niños explotados sexualmente o que son trabajadores forzados. Gran parte de la ropa que llevamos se produce gracias al trabajo infantil en situaciones de esclavitud. Cambiar esos problemas es difícil, exige tiempo, conocimiento, trabajo y aceptar que un mundo más justo también significa un mundo en el que tendremos menos.

Por el contrario, soñar con linchar a un asesino de niños es más fácil. Pedir la pena de muerte o compartir manifiestos que exigen venganza es fácil. Si sientes odio por la maldad del mundo, piensa que, realmente, terminar con la maldad exige esfuerzo, trabajo, conocimiento, paciencia e, incluso, comprensión. No estás haciendo nada para arreglar nada, no estás ayudando. Sólo estás desahogando tu odio de una forma fácil, brutal y simple. Deja a la policía y a los jueces trabajar, no te vuelvas en carnaza para la prensa y aprende a dominar tu odio y dirigirlo hacia metas constructivas.

Copiado de un amigo de Facebook. Gracias Carles.