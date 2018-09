Un documento que circula entre los diputados conservadores británicos da por asumido que la primera ministra del país, Theresa May, será apartada del liderazgo tory tras el brexit y hace un respaso a los candidatos que podrían sucederla, según revela The Daily Telegraph. Se trata de un nuevo revés para May, que lleva meses intentando contener los constantes intentos de sus colegas de maniobrar en su contra.