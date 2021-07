Gracias a los miles de artículos que se han publicado durante años (en este mismo blog puedes encontrar varios), la popularidad del videojuego de Lucasfilm Games no ha decaído a pesar del tiempo, pero curiosamente había algo que faltaba hasta ahora, un buen documental sobre Monkey Island. Esto lo han solucionado desde el equipo de RetroAhoy, quienes en el año 2018 lanzaron el documental The Secret of Monkey Island, con un extenso análisis de esta genial aventura gráfica y todo tipo de curiosidades, algunas de ellas muy poco conocidas.