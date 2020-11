Que levante la mano quién en los últimos 6 meses no ha tenido una reunión por Zoom. Para evitar que entren tus hijos o tu pareja se pasee en pelotas detrás de la cámara, puedes crear tu propio dispositivo que avisa a los miembros de tu familia si has iniciado una reunión por videoconferencia. Muy práctico si no quieres ser la próxima tendencia en las redes sociales y salir en todas las televisiones del país. Ahhh, por cierto, está basado en Arduino.