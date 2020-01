¡Disidente! - Terry Jones

Durante algún tiempo, he estado tratando de averiguar a dónde va mi hijo después de la práctica del coro. Simplemente se niega a decirme. Él dice que no es asunto mío donde va después de la práctica del coro y es un país libre.

Ahora puede ser un país libre, pero si las personas comienzan a ir a cualquier lugar que deseen después de la práctica del coro, Dios sabe si nos quedará un país para ser libre. Quiero decir, él podría ir a reuniones anarquistas o grupos de estudio islámicos. ¿Cómo puedo saber?

La cuestión es que si la gente no dice a dónde van después de la práctica del coro, este país está en riesgo. Así que he estado aplicando una cierta presión sobre mi hijo para que me diga a dónde va. Para empezar, simplemente puse una bolsa sobre su cabeza y lo encadené a un radiador. ¿Pero eso lo convenció? ¿El papa come kosher?

Mi esposa tuvo el descaro de sugerir que podría estar yendo demasiado lejos. Así que puse una bolsa sobre su cabeza y la encadené al radiador. Pero todavía no podía persuadir a mi hijo para que me dijera a dónde va después de la práctica del coro.

Traté de matarlo de hambre, sirviéndole solo comidas frías y afeitándole el vello facial, manteniéndolo en posiciones de estrés, sin apagar la luz, tocando música a todo volumen fuera de la puerta de su celda, todas las cosas habituales que cualquier padre preocupado hará para descubrir a dónde va su hijo después de la práctica del coro. Pero todo fue en vano.

Dudé en gravitar a métodos de interrogación más duros porque, después de todo, él es mi hijo. Entonces Donald Rumsfeld vino a mi rescate.

Leí en el New York Times la semana pasada que se había preparado un memorando para el secretario de defensa el 6 de marzo de 2003. Establecía las pautas más estrictas sobre qué es y qué no es tortura. Porque, admitámoslo, ninguno de nosotros quiere torturar a nuestros hijos, en caso de que la policía llegue a enterarse.

El memorando del 6 de marzo, preparado para Rumsfeld, explicó que lo que puede parecer tortura no es realmente tortura. Establece que: si alguien "sabe que sus acciones provocarán un dolor severo, si su objetivo no es causar tal daño, carece de la intención específica requerida aunque el acusado no actuó de buena fe".

Lo que esto significa en lenguaje llano es que si un padre, en su ansiedad por saber a dónde va su hijo después de la práctica del coro, hace algo que le causará dolor severo, solo es "tortura" si la causa de ese dolor severo es su objetivo. Si su objetivo es otra cosa, como descubrir a dónde va su hijo después de la práctica del coro, entonces no es tortura.

El memorándum del Sr. Rumsfeld continúa: "un acusado" (por lo que quiere decir un padre preocupado) "es culpable de tortura solo si actúa con el propósito expreso de infligir dolor o sufrimiento severo a una persona bajo su control".

No podría ser más claro. Si su intención es extraer información, no puede ser acusado de tortura.

De hecho, el informe fue más allá. Dijo que si un padre "cree de buena fe [que] sus acciones no resultarán en daño mental prolongado, carece del estado mental necesario para que sus acciones constituyan tortura". Entonces, todo lo que tiene que hacer para evitar acusaciones de abuso infantil es decir que no pensó que causaría un daño duradero al niño. ¡Pan comido!

Actualmente tengo a muchos de los amigos de mi hijo encerrados en el garaje, y estoy aplicando cargas eléctricas a sus genitales y los humillo sexualmente para que me digan a dónde va mi hijo después de la práctica del coro.

El abogado de Dick Cheney, David S Addington, dice que está bien. William J Haynes, el asesor general del departamento de defensa de Estados Unidos, está de acuerdo en que está bien. Y también lo hace la abogada general de la fuerza aérea de los Estados Unidos, Mary Walker.

De hecho, prácticamente todos en la administración de los Estados Unidos parecen pensar que está bien, excepto el abogado del departamento de estado, William H Taft IV, quien afirma perversamente que podría estar abriendo la puerta a las personas que aplican cargas eléctricas a mis genitales y me humillan sexualmente. .

Así que voy a reunir a todos los niños del vecindario, encadenarlos y ponerles perros. Podría matar accidentalmente a uno o dos, pero no habría tenido la intención de hacerlo, y tal vez tomaré algunas fotos de mi esposa de pie junto a los cadáveres, y luego les mostraré las fotos a los otros niños, y finalmente, tal vez, podría averiguar a dónde va mi hijo después de la práctica del coro. Después de todo, solo haré lo que la administración estadounidense ha estado tolerando desde el 11 de septiembre.

Publicado originalmente en The Guardian el 16 de Junio de 2004. Recogido en el libro "Terry Jones's war on the war on terror"

PS. Dejo el original porque seguro que San Google habrá dejado algo mal traducido

For some time now, I've been trying to find out where my son goes after choir practice. He simply refuses to tell me. He says it's no business of mine where he goes after choir practice and it's a free country.

Now it may be a free country, but if people start going just anywhere they like after choir practice, goodness knows whether we'll have a country left to be free. I mean, he might be going to anarchist meetings or Islamic study groups. How do I know?

The thing is, if people don't say where they're going after choir practice, this country is at risk. So I have been applying a certain amount of pressure on my son to tell me where he's going. To begin with I simply put a bag over his head and chained him to a radiator. But did that persuade him? Does the Pope eat kosher?

My wife had the gall to suggest that I might be going a bit too far. So I put a bag over her head and chained her to the radiator. But I still couldn't persuade my son to tell me where he goes after choir practice.

I tried starving him, serving him only cold meals and shaving his facial hair off, keeping him in stress positions, not turning his light off, playing loud music outside his cell door - all the usual stuff that any concerned parent will do to find out where their child is going after choir practice. But it was all to no avail.

I hesitated to gravitate to harsher interrogation methods because, after all, he is my son. Then Donald Rumsfeld came to my rescue.

I read in the New York Times last week that a memo had been prepared for the defence secretary on March 6 2003. It laid down the strictest guidelines as to what is and what is not torture. Because, let's face it, none of us want to actually torture our children, in case the police get to hear about it.

The March 6 memo, prepared for Mr Rumsfeld explained that what may look like torture is not really torture at all. It states that: if someone "knows that severe pain will result from his actions, if causing such harm is not his objective, he lacks the requisite specific intent even though the defendant did not act in good faith".

What this means in understandable English is that if a parent, in his anxiety to know where his son goes after choir practice, does something that will cause severe pain to his son, it is only "torture" if the causing of that severe pain is his objective. If his objective is something else - such as finding out where his son goes after choir practice - then it is not torture.

Mr Rumsfeld's memo goes on: "a defendant" (by which he means a concerned parent) "is guilty of torture only if he acts with the express purpose of inflicting severe pain or suffering on a person within his control".

Couldn't be clearer. If your intention is to extract information, you cannot be accused of torture.

In fact, the report went further. It said, if a parent "has a good-faith belief [that] his actions will not result in prolonged mental harm, he lacks the mental state necessary for his actions to constitute torture". So all you've got to do to avoid accusations of child abuse is to say that you didn't think it would cause any lasting harm to the child. Easy peasy!

I currently have a lot of my son's friends locked up in the garage, and I'm applying electrical charges to their genitals and sexually humiliating them in order to get them to tell me where my son goes after choir practice.

Dick Cheney's counsel, David S Addington, says that's just fine. William J Haynes, the US defence department's general counsel, agrees it's just fine. And so does the US air force general counsel, Mary Walker.

In fact, practically everybody in the US administration seems to think it's just fine, except for the state department lawyer, William H Taft IV, who perversely claims that I might be opening the door to people applying electrical charges to my genitals and sexually humiliating me.

So I'm going to round up all the children in the neighbourhood, chain them and set dogs on them. I might accidentally kill one or two - but I won't have intended to - and perhaps I'll take some photos of my wife standing on the dead bodies, and then I'll show the photos to the other kids, and finally, perhaps, I might get to find out where my son goes after choir practice. After all, I'll only be doing what the US administration has been condoning since 9/11.