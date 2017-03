Discriminación por demografía en Menéame

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Se puede apreciar que al igual que en la televisión, las noticias que afectan a zonas dénsamente pobladas tienen mejor acogida que las que hablan de ciudades pequeñas o regiones pequeñas.

Es un sesgo bastante importante en la información que recibimos diariamente. Al final del año da la sensación de que todo sucede en los mismos lugares y que en los otros no debe pasar nada más. Parece que en España, fuera de Madrid y Barcelona todo son lugares comunes o zonas rurales con encanto, con gente normal haciendo cosas normales, con su política normal y su normal funcionamiento en todos los ámbitos.

Cuantas veces escuchamos de la M30 de Madrid, la contaminación de los cielos, la reforma de alguno de sus edificios, barrios, accesos,.. Más ahora con los nuevos gobernantes es un no parar. Es normal que haya más noticias de Madrid o Barcelona por lo que concentra, pero hay una notable cantidad que excede lo razonable y que se debe estrictamente a que gran parte de la población vive en estos lugares o a que a través de la repetición a muchos nos han hecho creer que las noticias regionales de las grandes urbes son noticias de nivel nacional.

Todo esto viene porque hoy envié un artículo realmente pobre (las AEDE eran mejores pero esto es Menéame) sobre el tema de la unión extremeño-onubense, fue descartado y no tengo inconveniente era un artículo malo sobre la polémica actual del asunto. Al rato, interesado por el tema, decidí leer algo de la historia que dio motivo a esta idea y finalmente decidí enviar un artículo sobre la historia de la independencia de Huelva y el conflicto que hubo sobre a quie comunidad debía pertenecer. El resultado para mi disgusto es que en pocos minutos fue descartada, gran cantidad de negativos aparecieron, no se si Spam o sensacionalista o ... Da igual, simplemente tardaron menos tiempo en tumbarla que yo en subirla. Desde luego no la leyeron porque no es un texto corto.

Solo puedo pensar que si la noticia hablase de un tema que tratase de regiones más pobladas hubiese recibido menos negativos o al menos ganado más meneos para su compensación. Huelva sumado a Extremadura supone más del 10% del territorio español, sin embargo un artículo de su historia ha sido tumbado en 10 minutos porque imagino no interesaba a nadie. No estoy diciendo que deba ser portada, sino que ha sido cargado de negativos de un modo repulsivo y ninguno se ha dignado a comentar el motivo, poco aporta esto a la transmisión de información.

Es seguro que si mandan un artículo con la historia del río Manzanares de Madrid o de cuando en Cataluña se comió tortilla de patata con cebolla por primera vez hubiese o no una lluvia de negativos el articulo estaría equilibrado con los meneos. Incluso si fuese la historia de cuando emigraron los extremeños a Cataluña hubiese tenido buena recepción (obvio porque se implica a Cataluña).

Más del 10% del territorio, menos del 2% de la población. Mi envío estaba destinado al fracaso.

A veces hay excepciones, hoy llego una noticia de Extremadura a portada. Pero claro la excepción es que trataba de fusilamientos en el franquismo, y en Meneame eso si interesa sea donde sea, aunque sea por enésima vez la misma historia. Si fuese de gatos, grafeno, políticos corruptos, alguien fabricando una superchorrada, algún homicidio morboso,.. Ahí da igual que sea la noticia de Huelva, Palencia o Cáceres que lo importante es que tiene los datos clave.

Está claro, a la gente le interesa lo que considera cercano en cualquier sentido. Unos 100 muertos de la india valen como 10 griegos y estos como uno de su región. De igual manera, una historia importante como pueda ser la creación de China le importa lo mismo que la historia de Bélgica y esta a su vez es tan interesante como la historia de la tienda de jamones de su pueblo.

Es por esto que se forma un bucle de ignorancia sobre lugares y sucesos de nuestro país. Los lugares que menos poblados están reciben menor atención mediática dado que tampoco la reciben de la mayoría de la ciudadanía. Esto da la impresión de que esos lugares son irrelevantes y poco morbosos noticieramente, y finalmente acaban siendo tan poco interesantes como uno de los miles de pueblos de España que tienen menos de 1000 habitantes, que si, que algún día lees algo de alguno, pero al tiempo ni te acordaras del nombre, de donde está ni de qué leíste (Obvio, uno no se puede poner a saber de todos los pueblos de España).

Pues eso, más de la mitad de España (territorio, su historia y sus sucesos) es considerada como un vulgar pueblo irrelevante debido a que apenas está poblado y no sentimos interés porque no está cerca nuestra ni los medios nos hablan a menudo de esos sitios como para que los sintamos dentro de ese sentimiento patrio que algunos tanto quieren ensalzar. Peor aun, parece que Venezuela es más parte de España que media España.

No todo el mundo es así, no todo el mundo está falto de interés, no todo el mundo pone negativos como si no hubiera un mañana ,etc. Pero el computo global es el que sale y creo que debemos poner de nuestra parte en tomar más interés por ciertos temas y evitar que sean otros los que nos indiquen que debe o no debe importarnos. Hay que luchar contra uno mismo para no caer en la pereza de solo interesarse por su ciudad, su provincia o comunidad, el orden de interés puede ser ese pero también hay que poder salir de ahí.

No se si fue todo un sinsentido. Espero que la idea esté medio visible.