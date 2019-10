Discapacidad poco a poco y sin apoyo (artículo serio)

Buenas tardes, mi nombre es Daniel, soy de las Palmas de Gran canaria. Me comunico con ustedes como medida desesperante de mi caso de salud, en observación y tratamiento neurológico.

Todo comenzó hace unos 4 años con dolores de espalda y pecho, hace un año tenia ya dolor de ojos y de cabeza que duró 2 meses las 24 h del dia, volvió a surgir en Mayo, que no han remitido hoy en día. Hace un mes y medio de repente aparecieron de repente parestesias a los 2 brazos y directamente a las 2 piernas, perdida de visión, contracturas en muchas zonas de la espalda y nuca, ardor en todo el cuerpo, incapacidad para caminar muchas veces debido al dolor, faringitis crónica, problemas gastrointestinales, pérdida de orina sin contenerla, dislocación de la ATM, sabor metálico, estreñimiento, desmayos, fatiga general, dolor en todas las partes del cuerpo, sensación de descarga eléctrica en la cara, dolores en todo el cuerpo, problemas para respirar y taquicardias incontroladas, fasciculaciones por todo el cuerpo, desviacion de ojos, temblores e el cuerpo, dificultad para tragar y mover mandibula, dolores de cabeza, perdida de fuerza en piernas hasta caerme, entre otros, todo esto en 1 mes.

El problema no es solo la salud en si, sino como a mucha gente que comienza con estas sintomatologias y signos, el entorno lo consideran locos, ya que los médicos generales, al no ser especialistas, no cuadran las sintomatologias. En mi caso todo esto ha ido muy rápido, he estado muchas veces en urgencias y por incapacidad económica solo he podido permitirme unas cuantas pruebas en especialistas y medica rehabilitadora que me han hecho evaluaciones y han confirmado cosas. Mis padres piensan que estoy loco, aunque sea imposible de explicar todo esto en poco tiempo aun con signos que se comprueban a simple vista, cuando chillo todas las noches de dolor me empiezan a gritar que me hace falta un psiquiatrico etc, algo que yo nunca rechace. Ahora mismo lo que tengo avanza cada dia mas rapido y no tengo mas ayuda ni de gente ni medios o asociaciones. Tengo pruebas de audio de lo que dicen mis padres, pero pienso que hay algo escondido detrás de ignorar lo que me esta pasando. No se con quien mas contactar y para mi ya es desesperante.

La enfermedad va a una velocidad y los servicios de ayuda públicos van a su ritmo, y no tengo posibilidad de costearmelo por lo privado. No tengo a más gente y las instituciones no funcionan hasta reconocer una enfermedad o discapacidad.

¿Que se puede hacer en estos casos? Ya lo he intentado todo y todos y no funciona.

Gracias