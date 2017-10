Directora del Instituto de la Mujer“Es muy preocupante que entre las chicas jóvenes se normalice la violencia de género”

La directora del Instituto de la Mujer asegura que necesitamos "empoderar a las adolescentes" para que no se sientan culpables cuando deciden no tener una relación sexual. Además ha hecho un balance muy positivo de la segunda edición de la campaña 'Sin un Sí es No' en contra de la violación en cita porque ha llegado a más municipios. Araceli Martínez ha anunciado que habrá una tercera edición porque con este tipo de acciones "se previene todas las formas de violencia de género"