Los diputados andaluces se suben 30,50 € su sueldo mensual de 3.050, 'Clásico de verano' para PSOE

Los parlamentarios andaluces no solo no renuncian a las dietas del mes inhábil de agosto sino que se han subido el suelo de 3.050 euros que hasta ahora vienen cobrando mensualmente un 1%, lo que supone un incremento de más de 30 euros. La decisión ha contado con el voto favorable de PSOE, Partido Popular y Ciudadanos. Desde Ciudadanos, socio de gobierno del PSOE de Susana Díaz en Andalucía, se asegura: “los parlamentarios andaluces trabajamos todos los meses, no nos regalan nada”. Esta subida es para el PSOE, partido que gobierna en minoría