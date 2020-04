Diputada de Vox interpela a Pablo Iglesias

Hace un par de días, en la sesión de control al gobierno en el Congreso, una diputada de Vox leyó la pregunta al vicepresidente segundo Pablo Iglesias Turrión. La réplica de la diputada también la tenía ya escrita con anterioridad (como José María Aznar en sus "buenos" tiempos). Pero esto no es lo más llamativo, al menos en mi opinión. Hubo una par de afirmaciones/acusaciones que hizo (o más bien leyó) la diputada que fueron bastante ridículas. La verdad es que ni es la primera vez ni seguramente será la última.

Una de las cosas que soltó esta señora fue que el vicepresidente segundo pretende "abolir la propiedad privada". Esta señora debería saber en primer lugar que cuando Marx habla sobre estas cuestiones, se refiere a la propiedad privada de los medios de producción. Nadie te va a quitar tus objetos personales, salvo que sea Pol Pot, un iluminado apoyado y financiado en su día por EEUU.

No, señora, Pablo Iglesias Turrión ni puede (y segura y lamentablemente no quiere) nacionalizar los medios de producción.

La otra afirmación que la diputada de Vox adjudicó al vicepresidente, es la siguiente: "la riqueza no es del que la produce sino del que la necesita". Quizá me equivoque, pero yo nunca he escuchado al interpelado afirmar semejante cosa. Supongo que el "asesor/a" que presumiblmente escribió previamente la réplica a la diputada de Vox, pretendía hacer referencia al conocido aforismo comunista "De cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades". Pero lo que me parece más relevante aquí es el trasfondo ideológico que rezuma la frasecita. Por un lado hay que reconocer que quien produce la riqueza son los trabajadores/as, aunque seguramente los de Vox pensarán que la riqueza la produce el empresario. Yo la verdad no me imagino a Amancio ortega cosiendo mangas de camisas. Eso lo hacen los trabajadores/as de fábricas y talleres deslocalizados.

Pero el fondo del asunto está en a quién se entrega o reparte la riqueza. Y aquí está claro que es donde Vox asoma la patita: para este partido no se reparte a quien la necesita.

Para aquellas personas que les encanta explicar que Vox no es neoliberal, es decir, capitalista, sino otra cosa, convendría recordarles los tufillos ideológicos que emanan de las intervenciones de diputados/as de este partido de extrema derecha.

Si nos fijamos un poco, es fácil ubicar a cada formación política en función de sus discursos cotidianos. No hay más que escuchar lo que dicen.

Cada cual que saque sus propias conclusiones, sobre todo a partir del minuto 8.

www.youtube.com/watch?v=KHX4qmOShis