"Me dijeron que si quería rentabilidad tenía que entrar en bolsa... y pierdo el 10%"

Es posible que usted se encuentre en esta situación. Millones de ahorradores recibieron esta respuesta de su director de sucursal o incluso de sus gestores de cartera: "Con los tipos negativos, los depósitos no dan nada y la deuda pública da muy poco y tiene mucho riesgo, porque los tipos no pueden bajar más. Si quieres algo de rentabilidad, no queda más remedio que asumir riesgo y entrar en bolsa". Los que siguieron ese consejo pierden un 10% este año.