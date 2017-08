"Es difícil conseguir que un hombre entienda algo, cuando su salario depende de que no lo entienda"

"Si la finalidad de la vida es coger las hojas de los árboles a la mayor altura posible, la mejor manera de alcanzar esta finalidad es dejar que las jirafas del cuello más alto hagan morirse de hambre a las del cuello más corto". -- No es que no existan ideas progresistas: el problema estriba en trasladarlas a la política. Lo que significa por encima de todo coraje político. Los partidos de izquierda deben, no tienen otra opción si quieren recuperar su espacio político, que enfrentarse a esas élites financieras y empresariales.