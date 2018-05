Diez preguntas para evaluar tus conocimientos de ciencias

El artículo de Business Insider Each year the US government asks 10 simple questions to test the public's knowledge of science. Can you correctly answer them all? recopila las diez preguntas que cada cierto tiempo lanza la National Science Foundation de EE UU al público para ver cómo va el país es cuestiones de ciencia e ingeniería. En esta ocasión Business Insider comprar los resultados de las respuestas acertadas con casi una docena de países, incluyendo la puntuación del conjunto de la Unión Europea.