Diez conclusiones y predicciones a la vista de los resultados electorales

-Rivera se ha afianzado como el nuevo líder del bloque centro derecha-derecha-ultraderecha. Por eso no pactará con Sánchez aunque Sánchez se muere por pactar con él. La estrategia de Rivera será aglutinar en torno a sí todos los votos del mencionado espectro electoral, y beneficiarse así de las maravillas de la Ley D´Hont (gran sobrerrepresentación al partido más votado en las circunscripciones poco pobladas).

-El PSOE es un partido de centro-izquierda, mucho más de centro que de izquierda. Su alianza con Podemos es circunstancial, y Sánchez intentará por todos los medios no introducir ministros de Podemos en su gobierno. Si le colocan entre la espada y la pared posiblemente lo haga, no sin antes criticar al partido morado por poner en riesgo la estabilidad de España para conseguir unos sillones...pero tendrán que presionarle mucho.

-El bloque centro derecha-derecha-ultraderecha suma en la mayoría de comunidades autónomas. Y van a reeditar el pacto andaluz allá donde puedan. Si la izquierda quiere frenarles tendrá que movilizarse todavía más que ayer. Nótese que en las autonómicas y municipales. con carácter general, cada partido obtiene un porcentaje de escaños muy similar a su porcentaje de votos, pues hay muchos escaños en juego en cada circunscripción y la Ley D´Hont sólo beneficia a los mayoritarios cuando hay pocos. Así que vamos a tener gobiernos de Ciudadanos con el apoyo de PP y Vox (o de PP con el apoyo de Vox o Ciudadanos, o en el caso de Murcia puede que incluso de Vox con el apoyo de PP y Ciudadanos) si la izquierda no se moviliza como nunca lo ha hecho.

-En España no hay tantos ultras como se pensaba. Vox sólo ha logrado el 10%, y considero que es su techo. Ahora bien, es un 10% CON LA ACTUAL PARTICIPACIÓN. Si el electorado de izquierdas se desmoviliza, ese 10% puede acabar siendo un 20% de los votos emitidos. Ése es el principal peligro. Por lo demás, entre los cargos de Vox hay tanto cafre, delincuente económico (ya tienen varios condenados por delitos y fraudes fiscales) e indocumentado, que cuanto más actúen en la vida pública más van a bajar (ésa es mi previsión, aunque en España nunca se sabe). Pero será a medio plazo, y no a corto, por lo que en las próximas autonómicas se mantendrán.

-Podemos tiene un problema. Me llamó la atención que la cara de Iglesias no saliese en ninguno de los carteles electorales, y concluí que se debía a que la cúpula del partido ha acabado asumiendo que su imagen resta más que suma. Iglesias ha asumido que debe irse, pero su intención es colocar a su esposa como nueva líder y mantener así la influencia. Sería un desastre para la ya dañada credibilidad de Podemos. El partido sólo puede resurgir si deja atrás la endogamia de departamento universitario y se abre a los millones de personas diversas, capaces e independientes que podrían integrar sus cuadros dirigentes, hoy copados por amigos, parejas y primos. Superando ese lastre y manteniendo un genuino discurso de defensa de los trabajadores, podría nutrirse de las ambigüedades y contradicciones de Sánchez.

-No creo que el PP llegue a recuperarse nunca. Es la nueva UCD, y Ciudadanos es la nueva Alianza Popular. Los grupos de poder que antes sostenían al PP han encontrado a su nueva imagen. Joven, limpio en apariencia, guapo, con habilidad para nadar y guardar la ropa, y con buen pico. Es todo lo que necesitaban. Ya pueden dar por amortizada a su antigua careta, tan desgastada y cubierta de fango que ya no sirve para nada.

-Sánchez no va a necesitar a los indepes catalanes. Lo que pacte con el PNV será extensivo a Bildu, que no le pedirá referendums a cambio, dado que en Euskadi ni andan ahora con esa dinámica. Si las medidas de Sánchez son formalmente de izquierdas y además ha pagado el correspondiente peaje al PNV, Bildu (que también es de izquierdas) no tendrá excusa para no apoyarlas.

-Murcia me recuerda a las zonas más deprimidas de Afganistán, ésas donde los niños mueren de gripe o diarrea y, cuando algún cooperante va a llevarles medicinas, le disparan porque las consideran drogas prohibidas por el Corán. Sufrimos los mayores índices de pobreza, desigualdad y atraso...y siempre votamos a los partidos que representan esos males de forma más despiadada. Vox ha tenido casi el 19% de los votos (su registro más alto de toda España) y somos la única comunidad donde el PP ha ganado en el Senado. Aquí el bloque de derechas se ha llevado un 65% de los votos, y el de izquierdas un 35% (25% PSOE y 10% Podemos).

-Esta legislatura va a ser larga. Sánchez tiene muchos aliados posibles, y ha demostrado ser un superviviente nato con gran habilidad para subsistir en situaciones mucho peores. Eso sí, tanto Sánchez como Podemos (en caso de que Podemos sea su aliado de gobierno) deberán ser absolutamente ejemplares y ejercer el poder con la máxima inteligencia y respeto a los ciudadanos. Han ganado a la derecha por los pelos y gracias a una gran movilización del electorado progresista. Si decepcionan a sus votantes y una parte de ellos (aunque sea pequeña) se quedan en casa, en las próximas elecciones la derecha se hará con el poder. No sería la primera vez que una victoria ajustada mal gestionada acaba dando el poder al rival. Si Sánchez no lo hace muy bien, tendremos a Herman Tertsch como nuevo director de RTVE.

-El PACMA va a obtener su primer eurodiputado.