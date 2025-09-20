·
Dies Irae, del réquiem de Cherubini
4 comentarios
COMENTARIOS DESTACADOS
#4
«#3 Por la berza que manejo, creo. Gracias.»
Feindesland
2025-09-20 08:25:49
#2
«Muchas gracias por el aporte. Efectivamente poco conocida y debería de serlo más. Pone los pelos de punta. Apuntada queda para escuchar más veces.»
Caronte77
2025-09-20 07:59:08
#2
Caronte77
Muchas gracias por el aporte. Efectivamente poco conocida y debería de serlo más. Pone los pelos de punta. Apuntada queda para escuchar más veces.
1
K
25
#1
Feindesland
Como parece que ha gustado el lacrimosa del requiem de Preisner, (
www.meneame.net/m/Musiclasica/lacrimosa-requiem-zbigniew-preisner
) comparto otra pieza poco conocida, que considero espectacular.
Espero que os guste.
La primera vez que lo escuché me pareció impòsible que no fuese más popular.
0
K
19
#3
MoñecoTeDrapo
*
Se ha colado una 'r' en el título, seguramente por el autocorrector o quizá por su cercanía en el teclado a la 'e'.
0
K
12
#4
Feindesland
#3
Por la berza que manejo, creo.
Gracias.
1
K
31
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
