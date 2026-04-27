Diario de viaje... Episodio 3

En León se fue mi compi de asiento y se sentó una muchacha...

Iba viendo videos en Instagram de Egipto, en concreto "tips de viaje" lo sé porque lo hacía con el altavoz. Ponerse auriculares no estaba en sus planes.

Un poco aturullada por Egipto me levanté y me fui entre vagones.

Cuando volví un muchacho estaba en mi asiento. La pareja.

En realidad: la compi era morena y tenía gafas, y la muchacha de atrás también. Me sorprendió que se hubiera puesto auriculares. Descubrí que me senté al lao de otra muchacha y ahora sí, la pareja se levanto de mi sitio.

-ay perdón.

-nada, nada...

Pero no se fue se quedó en el pasillo de pie gestionando su viaje.

Ella asiento ventana, yo asiento pasillo, el de pie en el pasillo.

Descubrí que se iban de crucero por el Nilo. Que tenían que haber hecho el cambio de moneda la semana pasada y así ganarían unos céntimos al cambio. Y que no merecía la pena sacar 375 euros que con 370 estaba bien.

Todo esto conmigo en medio, es incómodo de cojones estar en esa posición.

El novio se fue, respiré. Volvió a los 10 mins...

Estaba un tal Borja en el tren, que trabaja para la casa real y ahí otros 15 mins en medio de una conversación raririsima en la que no quería estar.

La gente está asalvajada o les importa todo tres cojones, yo ya no sé...