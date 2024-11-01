Diario de viaje... Episodio 1

Me aburro, tengo sueño y como no tengo nada mejor que hacer os doy la tabarra con las desventuras de esta trepidante travesía.

Todos hacemos cosas en algún momento que son raritas y están un poco fuera de lugar, pero la clave de esto es que no molestes a toda persona que tengas al rededor...

6 A.M: Madre con dos hijas yo diaria que las muchachas entre 30/40 años.

No se habían sentado aún y la hija mayor contó a voz en grito y con todo lujo de detalles como conoció a un muchacho en una discoteca.

Parece ser que iba con unas amigas y le dijo al muchacho:

-Como se nota el gimnasio.

El se fue con cara rara, pero luego volvió. Y entablaron una absurda conversación en la que las amigas de ella jaleaban para que se "liaran"

Al final lo hicieron.

El le pidió el número, ella se lo dio.

Quedaron ayer para dar un paseo. Nos queda claro que el es monísimo. Soldador y capricornio. También está muy viajao y arregla una casa, le salía más barato que pagar alquiler.

Aquí la madre habla de cómo conoció a su marido y le dice a la hija que tiene que contárselo al marido (de la hija) ella alega que lleva mucho tiempo asumiendo que está separada.

La hija sentencia con una sonrisa de muchacha enamorada que va a dormir, bueno no "a pensar" concluye y se queda con los ojinos cerrados pensando en su ligue de discoteca. El de no hace falta ponerle nombre a esto el primer día que quedan, RED FLAG.

Me fui a por café.