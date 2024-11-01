Diagnóstico por la imagen

- ¿Algo metálico? ¿Prótesis?

- No.

- ¿Primera resonancia?

- No, control periódico.

- Sin problema ¿verdad?

- Tanto rato… una cierta ansiedad.

- Como todo el mundo. No se preocupe.

- Si grito sacadme.

- Si presiona la pera lo sacamos. Iré hablándole entre secuencias.

- Vale.

- Entramos. Encoja los hombros, no roce.

- Vamos.

- Cierre los ojos.

- …

- No respire.

- [Hay aire de sobras. No pasa nada. 1200]

…

- Respire… No respire.

- [No abras los ojos, no los abras, 3.000]

…

- Respire… No respire.

- [No siento los brazos. La pera sigue aquí. No puede estar en otro sitio. 4.200]

…

- Respire. Lo está haciendo bien. Falta poco. No respire.

- [5.00, 5.001…]

…

- ¡Listos! Le ayudo, cójase a mí. No ha sido tan malo.

- No, bueno. Es que es tan… tan…