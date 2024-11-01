Diagnóstico por la imagen

-       ¿Algo metálico? ¿Prótesis?

-       No.

-       ¿Primera resonancia?

-       No, control periódico.

-       Sin problema ¿verdad?

-       Tanto rato… una cierta ansiedad.

-       Como todo el mundo. No se preocupe.

-       Si grito sacadme.

-       Si presiona la pera lo sacamos. Iré hablándole entre secuencias.

-       Vale.

-       Entramos. Encoja los hombros, no roce.

-       Vamos.

-       Cierre los ojos.

-       …

-       No respire.

-       [Hay aire de sobras. No pasa nada. 1200]

-       Respire… No respire.

-       [No abras los ojos, no los abras, 3.000]

-       Respire… No respire.

-       [No siento los brazos. La pera sigue aquí. No puede estar en otro sitio. 4.200]

-       Respire. Lo está haciendo bien. Falta poco. No respire.

-       [5.00, 5.001…]

-       ¡Listos! Le ayudo, cójase a mí. No ha sido tan malo.

-       No, bueno. Es que es tan… tan…