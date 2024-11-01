Diagnóstico por la imagen

- ¿Algo metálico? ¿Prótesis?
- No.
- ¿Primera resonancia?
- No, control periódico.
- Sin problema ¿verdad?
- Tanto rato… una cierta ansiedad.
- Como todo el mundo. No se preocupe.
- Si grito sacadme.
- Si presiona la pera lo sacamos. Iré hablándole entre secuencias.
- Vale.
- Entramos. Encoja los hombros, no roce.
- Vamos.
- Cierre los ojos.
- …
- No respire.
- [Hay aire de sobras. No pasa nada. 1200]
…
- Respire… No respire.
- [No abras los ojos, no los abras, 3.000]
…
- Respire… No respire.
- [No siento los brazos. La pera sigue aquí. No puede estar en otro sitio. 4.200]
…
- Respire. Lo está haciendo bien. Falta poco. No respire.
- [5.00, 5.001…]
…
- ¡Listos! Le ayudo, cójase a mí. No ha sido tan malo.
- No, bueno. Es que es tan… tan…