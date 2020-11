El día que Porsche diseñó el automóvil perfecto... para no venderlo

No se puede decir con certeza que Porsche nunca haya lanzado al mercado su proyecto de 1973, el Forschungsprojekt-Langzeit-Auto (afortunadamente, por lo general se llama FLA) por temor a quebrar. Pero es fácil imaginar que si el FLA hubiera alcanzado la producción, ese podría haber sido el resultado. No es que el FLA fuera un mal auto, en realidad, no lo hubiera sido, en absoluto. Pero era un automóvil diseñado por razones y objetivos radicalmente diferentes a los de la mayoría de los automóviles, y quizás especialmente para otros Porsche.