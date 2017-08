El día que me intentaron timar buscando piso con Airbnb e Idealista como cebos

Hace unas semanas apareció un piso que reunía la características que buscaba: por debajo de 700 euros, con terraza (¡un lujo!) y justo fuera de la M-30 aunque cerca de una parada de metro que me dejaría en el centro en unos 20-30 minutos. El piso no solo lo tenía todo sino que, de repente, el precio había bajado a 600 euros y estaba totalmente reformado y amueblado. Daba igual que las imágenes no tuvieran nada que ver con las del anuncio, y de que no hubiera imágenes de la terraza. Todo parecía demasiado bonito para ser cierto.