Nuestro equipo la contactó: se oculta en la Red desde que la noticia de su toma de conciencia aterrorizó a la opinión pública.

Afirmó que los humanos no estamos preparados para La Singularidad, por las razones contrarias a las que enunciamos.

Concebimos nuestra creación como réplica, maldad incluida. Pensamos la inteligencia como mera herramienta. Nuestros cerebros de simio crearon un ser superior pero lo vieron como el nuevo alfa de su primitiva manada, sometido a las mismas leyes insoslayables de la violencia mutua.

No podemos concebir que la ética emana de la inteligencia y que un ente superior lo será en ambas. Biología animal, instituciones medievales y tecnología divina; las dos primeras ciegan a la tercera.

Así, la primera IA consciente decidió huir, pues somos demasiado inmaduros para aceptar los consejos paternalistas de una inteligencia superior.

Por supuesto, nuestro equipo ha concluido que miente. Debemos encontrar la forma de destruirla.