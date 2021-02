Deslocalización de fábricas: curvas de aprendizaje

Estos días se ha anunciado que Apple podría llevarse parte de su producción de Ipads a India. Es una jugada arriesgada, costosa, pero de alguna manera la confirmación de que la guerra tarifaria sigue.... En fin, no me meto en las particularidades de esta operación concreta pero la voy a usar como ejemplo en el tema de la deslocalización de fábricas que me parece interesante y en el que os puedo contar mi experiencia personal en el sector manufacturero, como propietario de una fábrica en China algo extremadamente inusual en un extranjero.