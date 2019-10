Desahucio por estafa

Ya adelanto los comentarios que dirán que hay que llamar a la Buambulancia, pero este escrito no es ni una queja, ni un grito desesperado, ni una búsqueda de solución. De hecho creo poder resolverlo porque no tiene sentido y espero me den la razón, pero creo que conviene llamar la atención sobre esta práctica abusiva que supongo no es única de mi edificio.

Hace 3 años firmé contrato de alquiler con una empresa que gestiona viviendas de protección social, tanto en Cataluña (es mi caso), como en otras comunidades.

Queda claro que son viviendas para personas que han de acreditar escasez de recursos, y se me concedió una vivienda en un pueblo, bastante apartado, sin muchos servicios (aquí no hay hospital, ni cines, ni centros comerciales). Lo más cercano a unos 30minutos de coche, para los que tenemos la suerte de disponer de vehículo.

El precio del alquiler es bajo, te enseñan el piso en septiembre y está muy bien, e incluso plaza de párking! Un auténtico chollo. El problema es que llega el invierno, con temperaturas que aquí suelen llegar a los -5ºC.

Los pisos no tienen instalación para el gas, todo lo has de contratar con una empresa que, curiosamente, es de los mismos que gestionan el alquiler, lo que no importaría si el funcionamiento fuera razonable. Pero no nos engañemos, el alquiler es barato porque te clavan en el agua caliente y la calefacción.

Un piso en esa zona debería tener un aislamiento mínimo para el frío en invierno. El edificio, con 36 viviendas, tiene ladrillo por fuera, pero las paredes interiores son de pladur, y hay un hueco de 16cm entre el ladrillo exterior y el pladur. Y no, no es una cámara de aire de aislamiento. El aire corre por ese hueco convirtiendo a los pisos en frigoríficos, y sale frío por los enchufes, las tomas de televisión, etc. con lo que podemos presumir de ser viviendas con aire acondicionado … en invierno.

No hay calderas en cada piso, sino un sistema centralizado para las 36 viviendas, así que cuando abrimos el grifo de agua caliente, hay que dejar correr el agua hasta que nos llegue el agua caliente de la caldera central. “Lógicamente” no te facturan los litros de agua caliente que has usado, sino todos los litros de agua que has consumido… durante 5 a 10 minutos (depende temperatura exterior)

Y la calefacción también ha de hacer todo el circuito, así que te facturan todo el volumen. Encima debido al deficiente aislamiento, sino quieres morir congelado la calefacción ha de funcionar constantemente, subiendo la factura. Negocio redondo.

Y cada mes 19,90€ de mantenimiento de agua caliente y calefacción consumas o no.

Cada vecino afronta los altos costes de una forma diferente. Hay vecinos que sólo utilizan el agua caliente, pero se calientan con butano (la única alternativa). Los hay que sólo encienden la calefacción a unas horas, y el resto mantita y a abrigarse por la noche.

El pasillo y la cocina no tienen puerta. Nuevamente, la idea es que necesites gastar más en calefacción al aumentar el volumen mínimo de espacio a calentar. Casi todos los vecinos acotamos estos espacios con plásticos o mantas.

¿Cómo afronté yo el problema? Pues vino una empresa de aislamientos y me rellenó los huecos de 16cm de las paredes exteriores con celulosa. No sólo mejoró el aislamiento, sino que al estar rellenas las paredes ya no corre el aire, y se me ha acabado el “chollo” del aire acondicionado en invierno por los enchufes. 680€ pero al menos el comedor ya no está a 8ºC por las mañanas y ahora a finales de octubre con 50minutos de calefacción de butano al mínimo llego a los 22ºC, y baja hasta a 19ºC al cabo de unas 3 o 4 horas.

Me compré un grifo online para la cocina que calienta el agua por una resistencia, y un sistema parecido por resistencia para tener agua caliente en la ducha. Para la calefacción utilizo una estufa de llama azul por butano, y los plásticos colgados del marco del pasillo y la cocina para calentar el comedor que es donde hago vida. Claro, poco antes de ir a dormir la pongo en la habitación.

Y no necesitando ya mi el agua caliente ni la calefacción, solicité la baja el 1 de junio de 2017. En realidad tengo hasta 6 mails solicitando la baja, pues aunque no hacía consumo me seguían enviando recibos.

En octubre del 2017 me dicen que si no pago me cortarán el agua caliente y la calefacción. Les contesto que yo ya llevo meses solicitando la baja, y que no consumo (tengo las llaves cerradas), así que finalmente cortan el suministro.

Y este debería ser el final del artículo : Una empresa que gestiona vivienda social que construye viviendas deficientes para enriquecerse con la calefacción, por lo que me busco una alternativa.

La semana pasada llamó un policía a la puerta de mi casa. Traía una notificación de desahucio del juzgado de paz.

Hay otra estafa más de esta empresa, pero dado que implica cláusulas de contrato, aumentos de alquiler, impuestos, etc. me parece más complicada de explicar y que se entienda fácilmente.

A nadie le sorprenderá que la empresa no actué de buena fe y el 12 de Mayo denuncie que no he pegado la cuota de mayo, pero bueno, para eso me basta presentar justificante de que está pagado.

Lo llamativo de la situación es que la empresa de alquiler no sólo reclame el impago de cuota, sino que para justificar el desahucio reclama más de 700 Euros de 2 años de impago de agua caliente y calefacción (más los correspondientes gastos de devolución).

Estos es llamativo por varios motivos :

1) Porque aunque sean los mismos propietarios, son dos empresas diferentes. La empresa que te alquila el piso, no puede denunciar que no le pagas la calefacción a otra empresa. Ni siquiera presenta tener poderes de la empresa de calefacción. Simplemente adjuntan la deuda a la demanda.

2) Porque no te pueden desahuciar porque tengas una deuda de suministros. Si no pagas la luz te cortan la luz, no te desahucian.

3) Porque tengo 5 o 6 emails solicitando la baja de la calefacción hace dos años, y tengo sus cartas diciendo que me cortan el suministro. No hay ningún consumo desde junio 2017.

Como señalaba creo que podré defender bien la nulidad del desahucio, y de momento ya está paralizado a la espera de que me concedan abogado de oficio.

Aislar las viviendas correctamente no habría costado mucho. Si a mi me ha costado 680€ teniendo que perforar paredes y que venga una empresa expresamente para una vivienda , estoy seguro de que haberlo hecho durante la construcción y para las 36 viviendas no podría haber subido de 300 por vivienda.

Se trata de viviendas de protección oficial, construidas sobre suelo cedido por el ayuntamiento. Si, son baratas, pero también construidas sin coste de suelo y con materiales baratos.

Esta semana ha sido una odisea, con visitas al ayuntamiento, consejo comarcal, escritos a la Generalitat. La sensación general es que es una pérdida de tiempo, que tendría que esperar al juicio y ya está. El Departament D’Habitage de la Generalitat me pasó a servicios sociales del ayuntamiento. Servicios sociales del ayuntamiento me envió al Consell Comarcal, y estos me dicen que lo tengo bien, que ya les diré. Y a mi lo que me habría gustado es que alguien se hubiera llevado las manos a la cabeza por semejante despropósito , y hubiera contactado con la empresa para decirles “Os estáis pasando, vamos a investigar que está sucediendo”.

Escribí a Stop Desahucios el sábado pasado y aún espero noticias.

El lunes tengo otra reunión en el ayuntamiento, con varios concejales. vamos a ver.

Porque no es sólo mi problema, es el problema de muchas familias. Hay vecinos que ante la amenaza de desahucio se han marchado, y como digo hay gente que no usa la calefacción y está con la manta pero pagando cada mes para tener agua caliente.

Y la estafa y la extorsión no deberían permitirse nunca, pero menos cuando se actúa contra gente sin recursos.