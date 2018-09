Desdolarización acelerada

Lo más relevante para el futuro próximo ha ocurrido en el Foro Económico Oriental. No busquéis información en los medios de propaganda occidentales, no la encontrareis. No sólo han participado 60 países (casi todos los que integran el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, la alternativa clara el FMI), sino que se han firmado 175 acuerdos comerciales por un equivalente a 4.300 millones de dólares. Y digo "equivalente" porque se hace al margen del dólar. Además se han producido fusiones que dejará pequeñas a las multinacionales como...