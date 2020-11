Qué desayunan los expertos en nutrición

Dicen que el desayuno es la comida más importante del día. Y sí, es importante. Porque el desayuno rompe con el ayuno nocturno, activa el metabolismo y aporta la energía necesaria para realizar las tareas de la mañana. Eso no significa que haya que desayunar como un rey (como ha dicho siempre el refranero), ni que haya que hacer un desayuno distinto cada mañana. Se puede variar para no cansarse pero eso no es estrictamente necesario. De hecho, ni lo haces tú ni lo hacen tampoco los nutricionistas.