Los Desarrolladores, complices de los datos masivos enviados a las grandes tecnológicas

Conexión 24/7, Redes Sociales con motor económico/capitalista, Desinformación... Todo esto porque internet no lo moderan personas capacitadas y conscientes sino el dinero. ¿Donde se perdió la privacidad? ¿En la web?. GAFAM es un virus peor que cualquier otro. Pero, este código no se mete de forma inconsciente, sino que los desarrolladores lo hacen a consciencia (probablemente mandados por algún tomador de decisiones) o para tomar analíticas que no les pertenecen a ellos, sino al conglomerado GAFAM y compañia.