La desaparición de Internet

Más de una vez se ha hablado de como en Internet las webs desaparecen y mucha información se va perdiendo. De como mirar al pasado es enfrentarse a una sucesión de errores 404 o "el servidor no existe"
Resulta que esta tarde me ha dado por mirar información sobre Silk Road y tras hacerlo decidí mirar en la "hemeroteca meneante" a ver que se dijo por aquí en su momento y me he topado con esta realidad de frente. Veamos:
www.meneame.net/story/silk-road-ciudad-drogas-crimen-internet-oscura
Enlace a hojaderuter.com. Ya no existe la web. Una pena, recuerdo que era un blog interesante
www.meneame.net/story/ee-uu-cierra-mercado-negro-silk-road-arresta-fun
Enlace a Fayerwayer. Aún existe y sigue publicando, pero la entrada redirige a la home, por lo que el enlace ya no es válido.
www.meneame.net/story/direccion-gmail-delato-identidad-dueno-silk-road
Enlace a tecnomundo. Sigue funcionando. ¡Bien! Aunque la web lleva sin actualizarse desde 2016. ¿Hasta cuando seguirá activa?
www.meneame.net/story/silk-road-2-hackeado-roban-mas-36-millones-dolar
Enlace a Forbes. Este si funciona, todo bien. Claro que la fuente no es un blog o una página personal, es un gran medio, que suelen mantener los enlaces funcionando y seguramente tengan a un equipo detectando enlaces rotos para corregir y redirigir
www.meneame.net/story/creador-silk-road-condenado-minimo-30-anos-carce
Enlace a Malavida. Mismo caso que Fayerwayer. La web sigue existiendo, pero el enlace ya no funciona. Han puesto una redirección a la home y a correr.
www.meneame.net/story/ross-ulbricht-silk-road-sentenciado-cadena-perpe
Otro caso parecido. Hipertextual sigue existiendo y publicando, pero el enlace da un error 404
www.meneame.net/story/trump-indulto-ross-ulbricht-creador-silk-road
Este último enlace funciona aunque claro, es de enero de este mismo año. Lo pongo porque ha sido parte de mi búsqueda en la hemeroteca de menéame
En resumen, de esta búsqueda por contenidos de hace más de 10 años, la mitad ya no existe y se perdió. Para mi pequeño trabajo de hemeroteca tampoco me ha resultado muy grave, porque ya sabemos que en menéame lo importante son los comentarios y las noticias no se leen, con el titular ya nos vale. Pero me resulta una pena ver como blogs o webs que fueron muy interesantes (como hoja de router) se pierden para siempre porque tampoco te vas a gastar unos 100€ anuales en mantener un hosting/dominio de un proyecto personal que ya abandonaste.
En fin, siempre nos quedará archive.org