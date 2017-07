Desalojan un campamento en Aínsa por fallos en la señal del WiFi

El campamento organizado por el Grupo Scout Bajo Aragón tuvo que ser desalojado ayer a primera hora por continuos fallos en la señal del WiFi. "La mala cobertura y la escasez de datos han hecho que ninguno de nosotros sepamos como reaccionar" explica la directora. "No hay enchufes para cargar mi iPhone 7 plus, el WiFi falla, me he quedado sin datos y hace tanto sol que no puedo ver bien la pantalla”, cuenta un lobato. “Además, la falta de señal no me deja actualizar mi Instagram y me han dicho que ya he perdido más de 89 followers".