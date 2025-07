El HP 115BR no es uno de los productos más conocidos de HP, sin embargo era notablemente importante: una vez sincronizó el tiempo en todo el mundo. Ahora, para nuestro desafío One Hertz 2025, Curious Marc ha asumido el trabajo de restaurarlo. El HP 115BR no se usó solo, sino junto al reloj atómico HP5060A. Este último emitía una salida de referencia de 100 kHz y el HP 115BR dividía esta frecuencia para proporcionar una marca de 1 segundo excelente.