¿Por qué a la derecha sólo le queda escudarse en la bandera?

Para responder a esta pregunta, es necesario repasar la historia del siglo XX hasta llegar a la actualidad.

Tras la primera guerra mundial y el surgimiento de la Unión Soviética (tras años de abusos hacia la población de los sucesivos zares y familias reales rusas), el mundo occidental entró en estado shock al temer que los bolcheviques pudieran llegar a extenderse al resto de occidente. Por eso es interesante observar como tras el crack del 29, el surgimiento del pensamiento nacionalsocialista no fue contrarrestado por las elites europeas, incluidas las inglesas, debido a que veian que un alzamiento nacionalsocialista podria protegerles del comunismo ruso.

Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el primer ministro inglés de la época, Winston Churchill y el lider de la URSS Stalin, firmaron un acuerdo de no agresión. Pero mientras eso acontecia, Churchill, temeroso de que los sovieticos avanzasen o surgieran grupos de sindicalistas que reivindicaran el socialismo en occidente (en el Reino Unido los sindicatos mineros ya estaban empezando a manifestarse por mejores condiciones y a fijarse en el modelo sovietico y la revolución de 1917), pactó con los Estados Unidos de América una invasion por el estrecho de Bering para intentar derrocar a Stalin y el comunismo, lo que podria provocar una Tercera Guerra Mundial.

Para desgracia de Churchill, sus planes fallaron y la aristocracia europea tuvo que inventar alguna salida rápida: el Estado del Bienestar. Y así fue como, con la ayuda del Plan Marshall, los conservadores europeos, excepto en Portugal y España que ya estaban controlados por sendas dictaduras de derecha, iniciaron el sistema del bienestar, aceptando pagar impuestos (o asumiendo una minima parte del pastel, el mal menor) para frenar los impulsos de los diferentes sindicatos obreros de todos los paises occidentales que tras la guerra reclamaban mejores condiciones.

Y así llegamos hasta la década de 1980. Tras 30 años de desarrollo del Estado del Bienestar mediante partidos socialdemocratas y líderes como Olof Palme y Tage Erlander en Suecia, surge en Inglaterra Margaret Thatcher y en Estados Unidos Ronald Reagan. Ambos, representando a toda esa clase alta que habia tenido que aceptar el Estado del Bienestar allá a finales de la década de 1940, empiezan a dar forma al nuevo sistema. Ya las nuevas generaciones desconocen el esfuerzo de sus ancestros por conseguir ese sistema del bienestar. Es hora de ir desmonantodolo en occidente. Como dato, antes de Reagan el sueldo medio de un CEO era 25 veces el sueldo medio del empleado. Tras Reagan, el sueldo medio de un CEO era 400 veces el de un empleado. El nuevo sistema neoliberal ya iba tomando forma.

Para ello, fue crucial el asesinato aún hoy en día sin resolver de Olof Palme, uno de los más importantes desarrolladores del Estado de Bienestar sueco junto con su antecesor Tage Erlander ya en 1950, acusado de querer imponer el socialismo en Suecia y de querer llevar a suecia a un sistema ruso. Tras ello, la desestabilización de la URSS con Gorbachov y su caída y la posterior caída del Muro de Berlín, despejaba el camino para la derecha neoliberal. Ya no habia miedo ni enemigos que temer. Todo era empezar a armar el sistema.

El Tratado de Maastritch y la creación de la Union Europea y el Euro fue el siguiente paso, donde poco a poco los partidos de derecha neoliberales han ido absorbiendo a los partidos socialdemocratas, haciendo que estos deriven sus políticas económicas en las de un unico pensamiento. Sólo puede haber una solución economica a los problemas, aceptada por partidos de derecha y paertidos socialdemocratas: la solucion neoliberal.

Tras la crisis de 2008, los sucesivos sistemas de bienestar han ido cayendo, recortandose poco a poco, privatizando los servicios publicos basicos, introduciendo seguros privados y recortando el gasto publico convirtiendo inversion pública en deficit, e inversión publica en privatizaciones como préstamos. Una vez se prohibe aumentar el deficit, solo queda la salida de privatizar.

Y llegados a este punto, la respuesta a la pregunta del titulo: ¿por qué a la derecha sólo le queda escudarse tras la bandera? Porque ya no tienen que defender el Estado del Bienestar. Ya no tienen miedo de los comunistas ni de la URSS. La única forma de conseguir votos es utilizando la bandera, porque mientras usan la bandera, el Estado del Bienestar se destruye a su favor. A favor de las élites, sin que el pueblo se de cuenta de lo que eso significa. Cuando se den cuenta, será cuando ya a la derecha no le haga falta ni siquiera la bandera... o quizás si, a los esclavos hay que seguir engañandolos con algo para que sigan aceptando la precariedad y no se enteren de quien corta el pastel...